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Kritik Bakanlar Kurulu bugün! (LGS-YKS tarihleri, 65 yaş üstüne esneme, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 07:41 | Son Güncelleme

Dijital Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından LGS-YKS tarihleri, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağında esneme ve 19 Mayıs ile Ramazan Bayramında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınan kararları Cumhurbaşkanı duyuracak.

Kritik Bakanlar Kurulu bugün! (LGS-YKS tarihleri, 65 yaş üstüne esneme, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması)

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Önemli kararların alınması beklenen toplantı yine dijital olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kritik toplantıda LGS-YKS tarihleri, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağında esneme ve 19 Mayıs ile Ramazan Bayramında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararların alınması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı öğrenildi.

LGS-YKS TARİHLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, liselere giriş sınavı LGS tarihiyle ilgili bugünkü Bakanlar Kurulu'nu işaret etmişti.

Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin ise yeniden öne çekilebileceği gündeme geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ESNEME OLACAK MI?

21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar için de belirli bir esneme olup olmayacağı merak konusu olurken; toplantıda bir esneme kararı alınacağı belirtiliyor.

İBRAHİM KALIN 'GÜZEL HABERLER OLABİLİR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen günlerde yaptığı açıklamada ""65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. 'Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI İÇİN 4'ER GÜNLÜK KISITLAMA

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı içinse 4'er günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kritik Bakanlar Kurulu sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyurması bekleniyor.

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