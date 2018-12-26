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Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:20 | Son Güncelleme

TSK, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik operasyon için geri sayıma geçerken, kahraman Mehmetçik düşmana korku salan yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki eğitimlerde Mehmetçik, 40 kilometre menzile sahip milli obüslerle hedefi 12'den vuruyor.

Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

TSK'nın vurucu gücünü eğiten Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine açtı.
Yurt içi ve yurt dışındaki teröristler ile tüm düşman unsurlara yönelik operasyonlarda, top ve füze atışlarıyla düşmana korku salan Mehmetçik, zorlu eğitim sürecinden geçiyor.
Teorik ve pratik eğitimi alan subay ve astsubaylar, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından görev yerlerine gönderiliyor.
Sabah sporu ile güne zinde başlayan öğrenciler, kışlada yapılan koşunun ardından 500 metre uzunluğundaki 20 engelli koşu parkurunu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.
Sporun ardından ise Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Dershanesi, İleri Gözetleyici Simülatörü Dershanesi, Silah Mühimmat Dershanesi ve Batarya Ateş İdare Kompüter Sistemi (BAİKS) Dershanesinde teorik bilgilerle donatılıyorlar.
"Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen Fırtına obüslerinin kullanımına yönelik eğitimler de Polatlı'daki kışlada gerçekleştiriliyor. TSK'nın vurucu gücü Fırtına obüsleri, manevra kabiliyetleri ve yüksek teknolojik özellikleriyle düşmana korku salıyor.
8 metrelik namlusuyla 40 kilometre uzaklıktaki hedeflere nokta atışı yapabilen Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş kabiliyeti sunuyor.
Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlasında bulunan atış ve tatbikat bölgesindeki Fırtına obüsü eğitimleri nefes kesti. Operasyondaymış gibi hareket eden öğrenciler, Ateş Destek Timi (ADESTİM) aracındaki şahin göz ile hedefin yerini tespit etti.
Belirlenen koordinatların hesaplanmasının ardından ise devreye Fırtına obüsleri girdi. Koordinatları alarak nokta atışı yapan Fırtına obüsleri, hedefi tam isabet vurdu.
Öğrencilere, kurs dönemleri boyunca tabanca ve tüfek eğitimi de veriliyor. Kurs döneminde iki defa icra edilen eğitimlerde, tabancayla 25 metreden, tüfekle ise 200 metreden hedefin tam isabet vurulması amaçlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
TSK Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı eğitim

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