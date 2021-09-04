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  4. Kritik derecede tehlike altında! Yumurtadan çıkmaya başladılar

Kritik derecede tehlike altında! Yumurtadan çıkmaya başladılar

04.09.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik derecede tehlike altında olduğu için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı.

Kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi. Çin’in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Xuancheng kentinde bulunan Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı’ndaki Çin timsahları, kuluçka dönemi sonrasında yumurtadan çıkmaya başladı.

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EYLÜL ORTALARINDA TAMAMLANACAK

25 Haziran’dan itibaren başlayan yumurtlama sonrası, tüm kuluçka işlemlerinin Eylül ayı ortalarında tamamlanması bekleniyor. Yumurta sayısına bakıldığında, binden fazla Çin timsahının yumurtadan çıkacağı tahmin ediliyor.

Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı İdari Büro yetkililerinden Xia Tongsheng yaptığı açıklamada, "Çin timsahları, Haziran ayının sonlarından itibaren yumurtalarını bıraktı. Şu anda bu yumurtalar, 50 günden fazla süren yapay kuluçka döneminden sonra çatlamaya başladı. Binden fazla yavru Çin timsahının yumurtadan çıkması bekleniyor" dedi.

EŞSİZ VE NADİR BİR TÜR

Çin’deki eşsiz ve nadir türlerden olan Çin timsahı, ülkede birinci sınıf özel devlet koruması altında bulunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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