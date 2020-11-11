Kritik Eyalet Georgia’da Oylar Yeniden Sayılacak

ABD başkanlık seçimlerinde kıyasıya çekişmeye sahne olan Georgia eyaletinde oylar elle yeniden sayılacak.

Güney eyaletlerinden Georgia’da oyların hemen hemen tamamı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden, Georgia’da da Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın’ın 14 bin 112 oyla önünde görünüyor. Eyalette yaklaşık 5 milyon seçmen oy kullandı.

Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, seçimi Trump’ın kazanmasını istediğini söylemişti ancak eyaletteki oy sayımında usulsüzlükler olduğu yönünde Cumhuriyetçiler’den gelen iddiaları reddetti. Georgia’da 1992’den bu yana Demokrat bir başkan adayı yarışı önde bitirmedi.

Oyların elle yeniden sayılacağını duyuran Raffensperger, beraberinde yerel seçim görevlileriyle yaptığı açıklamada, kendilerine desteğini dile getirdi; “İşleri zor. Sorumluluklarını yerine getirdiler ve görevlerini yaptılar” dedi.

Raffensperger, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi gözlemcileri yeniden sayımı izlemek için davet edeceğini de açıkladı.