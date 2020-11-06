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Kritik eyalet Pennsylvania’da oy sayımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

ABD’de Başkanlık seçimlerinde kullanılan oyların sayımının devam ettiği kritik eyaletlerden Pennsylvania’da, seçim başa baş gidiyor.

ABD’de Başkanlık seçimlerinde kullanılan oyların sayımının devam ettiği kritik eyaletlerden Pennsylvania’da, seçim başa baş gidiyor. Oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden destekçileri arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.
ABD’de başkanlık seçimlerinde yarış kıyasıya devam ederken, salıncak eyaletlerden sahip olduğu 20 delege sayısı ile seçim sonuçlarına etkisi büyük olan Pennsylvania’da oyların sayımı devam ediyor. Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yüzde 49.5 ile oy oranıyla yarışı önde götürürken, Demokratların adayı Joe Biden yüzde 49.2 oy oranıyla hemen arkasında. Seçim sonuçlarının belirsizliğini koruması taraflar arasında günlerdir süren gerilimi iyice arttırdı. Çok sayıda Trump destekçisi ellerinde bayraklar ve pankartlarla sokaklara döküldü. Pankartların üzerindeki “Seçim Günü oy vermeyin” ve “Üzgünüz, anketler kapandı” cümleleri dikkat çekti. Trump’ın rakibi Biden taraftarları müzik eşliğinde dans etti.
Öte yandan eyaletin doğusunda yer alan Philadelphia şehrinde polis, oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Kongre Merkezi’ne dün gece geç saatlerde saldırı yapılacağı iddiasını araştırdıklarını söyledi. Polis, en az 1 kişiyi gözaltına aldı ve zanlının silahına el koydu.
Harrisburg’da ise yaklaşık 100 Trump destekçisi, muhafazakar aktisivt Scott Presler tarafından düzenlenen “Çalmayı Durdur” gösterisinin bir parçası olarak Pennsylvania Eyaleti Meclis Binası’nın merdivenlerinde toplandı. Presler, "Bu mitingde belirli bir adayı desteklemiyoruz" diyerek, gerçek ve adalet için savaştıklarını söyledi.

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