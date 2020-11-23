Kritik Eyaletler Bu Hafta Sonuçları Onaylama Aşamasında

Özellikle Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde seçim sonuçlarının onaylanmaması, halk oyunun çoğunluğunu Joe Biden’ın kazanmış olmasına rağmen, Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu eyalet kongrelerinin Trump yanlısı bir seçiciler kurulu oluşturması ihtimalini yaratabilirdi.

ABD’de seçimlerin resmi olmayan sonuçların ilan edilmesinin ardından eyaletler özelinde seçim sayımlarının onaylanması aslında bir formaliteydi. Ancak Başkan Trump’ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde sonuçların onaylanmasını geciktirmek amacıyla hukuki itirazlarda bulunması, bu süreci daha da önemli hale getirdi.

Pennsylvania eyaletinde Joe Biden rakibi Başkan Donald Trump’ın 80 binden fazla oyla önünde. Biden’ın Michigan’da 155 bin, Nevada’da da 33 bin oy farkıyla seçimi kazandığı ilan edilmişti.

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından eyaletler sayım sonuçlarını onayladıkça, Trump cephesinin itirazlarının karşılık bulma olasılığı da azalıyor. Michigan ve Pennsylvania’nın bugün, Nevada’nın da Salı günü seçim sonuçlarını onaylaması bekleniyor.

Pennsylvania eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Trump’ın ekibinin Pennsylvania eyaletinde federal mahkemede açtığı davayı Cumartesi günü kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada, Trump cephesine Joe Biden’ın seçilmiş başkan olduğunun kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir kısmı Başkan Trump’ın kampanya ekibinin hukuki itiraz hakkını kullanmasına destek vermişti. Ancak bazı Cumhuriyetçi senatörler gelinen noktada hukuki itiraz konusundaki ellerindeki tüm seçeneklerin kullanıldığı görüşünde.

Trump’ın ekibi ABD Üçüncü Bölge Temyiz Mahkemesi’ne yaptığı temyiz başvurusunda yargıç Matthew Brann’in verdiği kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Ancak bir dizi kritik eyaletin seçim sonuçlarını bu hafta onaylaması bekleniyor. Pennsylvania ve Michigan bu eyaletler arasında.

Yeni dönemde emekliye ayrılacak olan Senatör Toomey, “Başkan Trump Pennsylvania’daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz konusunda tüm makul hukuki seçenekleri kullanmıştır. Görevdeki olağanüstü başarılarıyla hatırlanmasını sağlamak ve ülkenin yeniden bir araya gelmesine yardımcı olmak amacıyla, Başkan Trump seçimin sonucunu kabul etmeli ve başkanlık geçiş sürecini kolaylaştırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’a yakın olduğu bilinen Cumhuriyetçi Chris Christie ise Pazar günü ABC televizyonunda katıldığı yayında daha sert ve doğrudan konuştu.

Eski New Jersey Valisi Christie, “Usulsüzlüğe ilişkin bir kanıt varsa sunun. Doğruyu söylemek gerekirse, Başkan Trump’ın avukat ekibi bu ülke için bir utanç kaynağı olmuştur” dedi.

Eyaletlerin sonuçları onaylama takvimi Eyaletlerin Seçiciler Kurulu’nu 8 Aralık’a kadar belirlemesi ve daha sonra da bu delegelerin eyalet kongrelerinde 14 Aralık’ta oy kullanması bekleniyor.

Bu oylar 23 Aralık’ta Başkan Yardımcısı Mike Pence’e iletilecek ve daha sonra da 6 Ocak’ta Kongre tarafından onaylanacak. 20 Ocak’ta da Joe Biden ABD’nin yeni başkanı olarak yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Eyaletlerde seçim sonuçlarının onaylanması sürecinde takvim şu şekilde:

Michigan: 23 Kasım

Pennsylvania: 23 Kasım

Kuzey Carolina: 24 Kasım

Arizona: 30 Kasım

Wisconsin: 1 Aralık

