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Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: Erdoğan ve Trump anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'İki lider Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek konusunda anlaştı' denildi.

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: Erdoğan ve Trump anlaştı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Münbiç'teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Suriye'de kalan terör unsurlarının yenilmesinin önemine vurgu yaptı. İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Donald Trump Suriye ABD cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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