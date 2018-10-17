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Kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Bakanlık, "Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Pompeo, görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra endişelerini dile getirdi. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" açıklamasını yaptı.

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Bakanlık, Pompeo ve Erdoğan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bakan (Pompeo) ABD'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi" denildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Pompeo ayrıca Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin durumunu gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD açıklama kaşıkçı pompeo

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