Kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Pompeo, görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra endişelerini dile getirdi. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Pompeo ve Erdoğan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bakan (Pompeo) ABD'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi" denildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Pompeo ayrıca Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin durumunu gündeme getirdi.



