Kritik görüşmenin ardından Alman basını yazdı: Erdoğan samimiyetini kanıtlamalı

Süddeutsche Zeitung yorumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile yakınlaşma arayışındaki samimiyetini kanıtlaması gerektiğini ifade ediyor:

"Avrupa'nın hukukun üstünlüğü prensiplerinden uzaklaşan Türkiye'ye ‘kompliman' yapmak doğru olmaz. Gereken, durumun acımasızca analiz edilmesidir. Türkiye sürüklendiği derin ekonomik krizden ve Lira'nın değer kaybetmesinden tek başına sorumlu değildir. Ancak Erdoğan'ın içte birliği sağlamak için dışta durmadan yeni düşmanlar yaratması krizi körüklemiştir. Bu formül artık işlemiyor. Türkiye'nin acilen yardıma ihtiyacı var. Almanya Dışişleri Bakanının Ankara'da diyalog araması olumlu bir adımdır. Kulağa sıradan gibi çalınsa da, krizler aynı zamanda fırsatlara da gebedir. Türkiye'nin ekonomik selameti yeni yatırımları gerektiriyor. En önemli sermaye ise güvendir. Böylece konu yeniden yargı ve demokrasiye gelip dayanıyor. Korku yatırım için iyi bir ortam yaratmaz. Alman vatandaşlarının haklarında dava açılmadan tutulması, ABD ile ticari savaşta Almanya'nın yardımcı olması arzusuyla bağdaşmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretinden önce samimi şekilde Avrupa'ya ilgi duyduklarını kanıtlamalıdır. Bunun ilk aşaması Almanlar dâhil, tutukluların salıverilmesi olabilir.”



