Kritik gün bugün... Adaylık düğümü çözülüyor! Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme: 'Herkes onun gibi olmalı'

Seçime 110 günden kısa süre kala altılı masanın adaylık konusunda vereceği karar merak ediliyor. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını belirtmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla 'adaylık' görüşmesi yapacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 'ADAYLIK' GÖRÜŞMESİ İÇİN ONLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede adaylık konusunu da gündeme alması bekleniyor. Öte yandan altılı masa yarın bir kez daha toplanıyor. Şubat ayının ilk haftası itibarıyla ittifakın adayının belli olacağı düşünülüyor.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME! 'HERKES MANSUR BEY GİBİ OLMALI'

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın aktardığı kulis bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın herkesin içinde verdiği destek nedeniyle çok mutlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine 'Herkes Mansur Bey gibi olmalı' dediği ve aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da aynı desteği istediği gelen bilgiler arasında...

