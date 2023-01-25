HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kritik gün bugün... Adaylık düğümü çözülüyor! Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme: 'Herkes onun gibi olmalı'

Kritik gün bugün... Adaylık düğümü çözülüyor! Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme: 'Herkes onun gibi olmalı'

25.01.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın seçmeninin Cumhurbaşkanı adayları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı, Yavaş hafta sonu Ankara'da bir etkinlikte söylediği sözlerle adaylık için Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardı. 'Umarım bir sonraki sefer buraya Cumhurbaşkanı olarak gelirsiniz' diyen Mansur Yavaş'ın bu sözleri sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine dikkat çeken mesajlar verdiği ifade edildi.

Kritik gün bugün... Adaylık düğümü çözülüyor! Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme: 'Herkes onun gibi olmalı'

Seçime 110 günden kısa süre kala altılı masanın adaylık konusunda vereceği karar merak ediliyor. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını belirtmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla 'adaylık' görüşmesi yapacak.

1

KEMAL KILIÇDAROĞLU 'ADAYLIK' GÖRÜŞMESİ İÇİN ONLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede adaylık konusunu da gündeme alması bekleniyor. Öte yandan altılı masa yarın bir kez daha toplanıyor. Şubat ayının ilk haftası itibarıyla ittifakın adayının belli olacağı düşünülüyor.

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek' İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME! 'HERKES MANSUR BEY GİBİ OLMALI'

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın aktardığı kulis bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın herkesin içinde verdiği destek nedeniyle çok mutlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine 'Herkes Mansur Bey gibi olmalı' dediği ve aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da aynı desteği istediği gelen bilgiler arasında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mahalle baskısını reddediyoruz''Mahalle baskısını reddediyoruz'
Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.