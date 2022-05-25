Kritik gün geldi! NATO için dönemeç: İsveç ve Finlandiya heyetleri üyelik görüşmeleri için Türkiye'de

NATO'ya katılma süreci resmen başlayan İsveç ve Finlandiya'ya NATO'dan olumlu mesajlar gelmiş, sürecin kısa süreceği yönünde sinyal verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise özellikle İsveç'e sert tepki göstermiş, "terör yuvası" olarak nitelendirmişti. Erdoğan heyetlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili ise "Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" diyerek Türkiye'nin konumunu belirtmişti. Bugün Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Masada iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu bulunuyor.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

"MÜZAKERELER BİRAZ SÜRE ALACAK"

İsveç Başbakanı Andersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak" demişti.

Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.

ALMANYA'DAN DESTEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek vermişti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya gelen Scholz, “Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler" diye konuşmuştu.

(AA)

