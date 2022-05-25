HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kritik gün geldi! NATO için dönemeç: İsveç ve Finlandiya heyetleri üyelik görüşmeleri için Türkiye'de

Kritik gün geldi! NATO için dönemeç: İsveç ve Finlandiya heyetleri üyelik görüşmeleri için Türkiye'de

25.05.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine NATO'ya girme kararı veren İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımı için süreç resmen başladı. Türkiye ise iki ülkenin NATO'ya katılmasına teröre verdikleri destek gerekçesiyle sıcak bakmadığını üstüne basa basa vurguladı. Finlandiya ve İsveç heyetleri bugün NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Kritik gün geldi! NATO için dönemeç: İsveç ve Finlandiya heyetleri üyelik görüşmeleri için Türkiye'de

NATO'ya katılma süreci resmen başlayan İsveç ve Finlandiya'ya NATO'dan olumlu mesajlar gelmiş, sürecin kısa süreceği yönünde sinyal verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise özellikle İsveç'e sert tepki göstermiş, "terör yuvası" olarak nitelendirmişti. Erdoğan heyetlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili ise "Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" diyerek Türkiye'nin konumunu belirtmişti. Bugün Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Masada iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu bulunuyor.

1024xauto
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

"MÜZAKERELER BİRAZ SÜRE ALACAK"

İsveç Başbakanı Andersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak" demişti.

thumbs_b_c_b4266d6cc8016c3250680ff4e32a04a3

Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.

FQOusnlWUAEhKu7

ALMANYA'DAN DESTEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek vermişti.

4726380

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya gelen Scholz, “Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler" diye konuşmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
Erdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadıErdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...

Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...

İlginizi Çekebilir

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.