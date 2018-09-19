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Kritik hamle! ABD uçak gemisi Akdeniz’de

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 01:47 | Son Güncelleme

ABD Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Kritik hamle! ABD uçak gemisi Akdeniz’de

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; 6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD USS Harry Truman uçak gemi Akdeniz 6. filo NATO operasyon

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