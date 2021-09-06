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Kritik Kabine toplantısı başladı

06.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

ANA GÜNDEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin bilgilendirme yapması beklenen toplantıda günlük vaka sayılarının yanısıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek veyerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

AFGANİSTAN KONUSU

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu’nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan’dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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