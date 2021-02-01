Kritik kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalarda esneme olacak mı? (Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 17.20'de toplandı. Beştepe'de gerçekleşen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele yer alacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

KISITLAMALARDA ESNEME OLACAK MI?

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında esneme olup olmayacağı da karara bağlanacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.