Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan'ın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız giderek azalıyor.

Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı yurduna getirdik. Önce karantinaya aldık, sonra da evlerine gönderdik.

Gerek mevcut hastanelerimizle gerek yeni açtığımız hastanelerimizle tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla destek amaçlı yardım gönderdik.

ABD'ye maske, yüz koruyucu, tulum ve dezenfektandan oluşan yardımımızı yarın gönderiyoruz. Türkiye bu sıkıntılı dönemi istikbaline daha güvenle baktığı motivasyonla bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama uygulamamıza gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bu hastalık insandan insana bulaşarak büyüyor.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma sınırlandırılması getirildi.

