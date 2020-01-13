HABER
  4. Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı.

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

thumbs_b_c_0433fab7726d6da800d5beb27f2a4644

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklamaDiyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama
‘Sıfır atık’ toplantıları sürüyor‘Sıfır atık’ toplantıları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya'da deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.