Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
Toplantıda alınan kararların ana başlıkları şöyle:
İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi.
Teröristlere yönelik yurt dışı operasyonlar sürecek.
Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek.
Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi.
Suriye krizinin çözümünde uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin yerine getirmeye davet edilmiştir.
Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanması beklenmektedir.
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