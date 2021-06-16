Kritik Putin görüşmesi sonrası Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

İnsan haklarının ABD'nin DNA'sının bir parçası olduğunu ifade eden Biden, bu konunun her zaman masada olacağını belirti. Biden temel insan hakları meselelerini gündeme getirmeye devam edeceklerini Putin'e açıkça ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

"AMERİKAN HALKI İÇİN"

Biden açıklamasında, "Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim. Başkan Putin’e temel hak meselelerini açıkça anlattım" dedi.

Silahların kontrolüne ilişkin ikili istikrar diyaloğu başlatma konusunda hemfikir kaldıklarını anlatan Biden, iki liderin siber gübenlik konusuna epey zaman harcadıklarını açıkladı.

İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARI

ABD lideri, Putin ile İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını garanti altına almak için çalışma konusunda fikir birliğine verdiğini duyurdu.

"YAPMAYA GELDİĞİM ŞEYLERİ YAPTIM"

Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu söyleyen Biden, "Yapmaya geldiğim şeylerim yaptım" ifadesini kullandı.