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Kritik Putin görüşmesi sonrası Biden'dan ilk açıklama

16.06.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında, "Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim." dedi.

Kritik Putin görüşmesi sonrası Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

İnsan haklarının ABD'nin DNA'sının bir parçası olduğunu ifade eden Biden, bu konunun her zaman masada olacağını belirti. Biden temel insan hakları meselelerini gündeme getirmeye devam edeceklerini Putin'e açıkça ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

"AMERİKAN HALKI İÇİN"

Biden açıklamasında, "Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim. Başkan Putin’e temel hak meselelerini açıkça anlattım" dedi.

Silahların kontrolüne ilişkin ikili istikrar diyaloğu başlatma konusunda hemfikir kaldıklarını anlatan Biden, iki liderin siber gübenlik konusuna epey zaman harcadıklarını açıkladı.

İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARI

ABD lideri, Putin ile İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını garanti altına almak için çalışma konusunda fikir birliğine verdiğini duyurdu.

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"YAPMAYA GELDİĞİM ŞEYLERİ YAPTIM"

Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu söyleyen Biden, "Yapmaya geldiğim şeylerim yaptım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Putin ile yaptığı tüm görüşmede havanın iyi ve olumlu olduğunu ifade ederken, anlaşmazlıkların dile getirildiğini fakat bunun abartılı bir atmosferde olmadığını vurguladı.

NAVALNIY KONUSU

Biden basın toplantısında, Rus muhalif lider Navalnıy'nın cezaevinde ölmesi durumunda, bunun sonuçlarının yıkıcı olacağını Putin'e ilettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, “Putin’e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi söyledim.” dedi.

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