Kritik seçim günü... ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir? İşte Joe Biden'in yaşı, mesleği ve hayatı!

ABD'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyorken, Donald Trump'ın rakibi Joe Biden birçok ülke vatandaşı tarafından araştırılıyor. ABD başkan adayı Joe Biden'ın hayatı ve özgeçmişi araştırılmaya başlandı. Biden’ın dış politikası ile ilgili deneyimli olduğu herkes tarafından biliniyor. Peki, Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Joe Biden hakkında tüm merak edilenler...

JOE BIDEN KİMDİR?

20 Kasım 1942 doğumlu olan Biden yaş olarak 78 yaşında. Tam adı Joseph Robinette Biden Jr. olan siyasetçi 2009 yılında 2017 yılına kadar Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımıcı görevini üstlendi. Joe Biden'ın mesleği de merak ediliyor. Amerikalı politikacı aynı zamanda eski bir avukattır. Demokrat Parti üyesi olan siyasetçi 1973 yılından 2009 yılına kadar Delaware Senatörü olarak görev aldı. 2020 yılında Demokratların başkan adayı olarak da Donald Trump’a rakip olarak ABD Başkanlık Seçimleri’ne katıldı.

JOE BIDEN'IN HAYATI

Ailesiyle Delaware'e taşındı. Hukuk eğitimi aldı, çok erken yaşta siyasete atıldı.