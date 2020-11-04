Kritik seçim günü... ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir? İşte Joe Biden'in yaşı, mesleği ve hayatı!

ABD'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyorken, Donald Trump'ın rakibi Joe Biden birçok ülke vatandaşı tarafından araştırılıyor. ABD başkan adayı Joe Biden'ın hayatı ve özgeçmişi araştırılmaya başlandı. Biden’ın dış politikası ile ilgili deneyimli olduğu herkes tarafından biliniyor. Peki, Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Joe Biden hakkında tüm merak edilenler...
20 Kasım 1942 doğumlu olan Biden yaş olarak 78 yaşında. Tam adı Joseph Robinette Biden Jr. olan siyasetçi 2009 yılında 2017 yılına kadar Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımıcı görevini üstlendi. Joe Biden'ın mesleği de merak ediliyor. Amerikalı politikacı aynı zamanda eski bir avukattır. Demokrat Parti üyesi olan siyasetçi 1973 yılından 2009 yılına kadar Delaware Senatörü olarak görev aldı. 2020 yılında Demokratların başkan adayı olarak da Donald Trump’a rakip olarak ABD Başkanlık Seçimleri’ne katıldı.
Ailesiyle Delaware'e taşındı. Hukuk eğitimi aldı, çok erken yaşta siyasete atıldı.
Joe Biden, ilk kez Delaware Senatörü seçildiğinde henüz 30 yaşındaydı.
Amerikan tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.
Evli ve üç çocuk babasıydı.
Hayatını derinden etkileyecek trajik olay o sırada meydana geldi. Noel alışverişine çıkan Biden ailesi trafik kazası geçirdi.Eşi Neilia ve bir yaşındaki kızları Naomi yaşamını yitirdi.
Oğulları Beau ve Hunter ağır yaralıydı. Biden, "Enkaza bakamadım. 1972 yılıydı. Üzerinden yıllar geçse de bunu yapamadım. Oğullarımı enkazdan çıkarmaları iki buçuk saat sürdü" diye açıkladı Biden.
Joe Biden, ilk senötürlük yeminini, kazadan 18 gün sonra, oğullarının tedavi gördüğü hastane odasında etti.
Biden, ikinci eşi Jill Tracy Jacobs ile 1977'de, kazadan yaklaşık 5 yıl sonra evlendi. Çiftin Ashley adında bir kızı oldu.
Joe Biden, tam altı kez Senato'ya seçildi. 1973'ten 2009'a kadar 36 yıl Demokrat Parti'nin Delaware Senatörü olarak görev yaptı.
Yaklaşık 30 yıl Dış İlişkiler Komitesi'ne yer aldı, başkanlık yaptı.
Biden, ilk kez 1988'de başkanlığa adaylığını koydu.
Demokrat Parti içindeki adaylık yarışında, dönemin İngiltere İşçi Partisi lideri Neil Kinnock'un konuşmasından çalıntı yaptığı ortaya çıkınca, adaylıktan çekildi.
Biden, 20 yıl sonra bir kez daha başkan adaylığı için yarıştı.
2008'deki o yarışta da ipi göğüsleyemedi ama Beyaz Saray biletini aldı.
O seçimde Barack Obama, ABD'nin ilk siyah başkanı, Biden da yardımcısı oldu.
Obama'nın başkan yardımlığı için tercihi Biden değildi.
Ancak Biden'ın dış politika tecrübesi, Obama'nın siyasetteki görece tecrübesizliğini dengeledi.
Obama, Joe Biden için ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi Başkan Yardımcısı dedi.
Biden da Obama için sık sık "kardeşim" ifadesini kullandı.
Obama, "Başkan olarak son günlerimde, ülkenin en yüksek onur nişanı Özgürlük Madalyası'nı takdim etmekten memnuniyet duyuyorum" diyerek Biden'a Özgürlük Madalyası verdi.
Joe Biden iki dönem yani sekiz yıl Başkan Yardımcılığı yaptı.
Aslında Başkan adaylığı Demokrat Parti içinde 2013'ten beri konuşuluyordu.
Ancak Biden, 2015'te yine evlat acısıyla sarsıldı.
Büyük oğlu Beau Biden, 46 yaşında beyin kanserinden öldü.
Biden, Beyaz Saray'dan adaylık defterini kapatarak ayrıldı.
Oğlunun ölümünden sonra "Hayatın bazen ne kadar acımasız ve adaletsiz olduğunu biliyorum. Acının ve kaybın üstesinden gelmenin en iyi yolunun bir amaç edinmek olduğunu buldum" ifadelerini kullandı Biden.
O amacı, zamanında babasını başkan adaylığı için cesaretlendiren ölen oğlu fısıldadı.
Biden, 5 yıl sonra siyasete geri döndü.
Demokrat Parti içindeki adaylık yarışının bu kez favori ismiydi.
Önseçimde başta tökezlese de sandıkta Trump'ı yenebilecek en güçlü siyasetçi olarak Demokrat Parti'nin Başkan adayı seçildi.
"Size söz veriyorum bu yarışı kazanacağız. Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi ve Trump'ın karşısına çıktı.
Kampanyasını corona virüs salgını, sağlık hizmetleri ve ekonomi üzerine kurdu.
Trump'a yönelik eleştirilerini giderek sertleştirdi.
Trump, Biden'a "uykucu Joe" lakabını taksa da o Amerikan siyasetinde "Orta Sınıf Joe" olarak tanındı.
Siyasette "açık sözlü", özel hayatında "kibar ve güvenilir aile insanı" olarak biliniyor.