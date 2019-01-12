Kritik uyarı: Açlık tetikliyor! Önlem alınmazsa saldırılar artabilir

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre; Sokak hayvanlarının korunması ve doğal ortamlarına bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini belirten Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, belediyeler bünyesinde bulunan mevcut barınakların yetersiz olduğunu ve sistematik yapıya sahip olmadıklarını söyledi.

AYNI YERE BIRAKIYORLAR

Kayseri’de geçen hafta köpek saldırısı sonucu 1 gencin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelen köpek saldırılarını değerlendiren Tanrıverdi, “Belediyelerdeki veteriner hekimlerimiz, bu hayvanları 3-4 gün misafir ettikten sonra yeniden hayvanları aldıkları ortama salma zorunluluğundan dolayı saldırı olayları artıyor. Bunların önlemleri alınmadığı takdirde bu saldırılar yoğun bir şekilde devam edebilir” dedi.

Tanrıverdi’nin işaret ettiği kanunda, “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” maddesi bulunuyor.

Acil yapılması gerekenlere ilişkin ise Tanrıverdi, “5199 sayılı kanunda düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Yaralı, hamile, hasta ve sakat olan hayvanların, yasa ile yasaklanan ve tehlike arz eden pitbull gibi ırkların doğal ortamlarının mevcudiyetini korumak şartıyla belediyeler tarafından bir barınakta tutulmaları acilen gerekmekte. Yoksa bunun önlemini hiçbir şekilde alamayız” diye konuştu.