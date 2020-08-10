Kritik uyarı geldi! 'Burun bulaş açısından gözden ve ağızdan çok daha tehlikeli'

Maske takmanın hem kendi hem de diğer insanlara karşı koruma sağladığını söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, doğru maske kullanımının önemine vurgu yaptı. Maskenin burnu kapatacak şekilde takılması gerektiğini ifade eden Ergüney, "Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat etmeliyiz. Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Korunma konusunda önemli olan nokta, maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır. Vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeliler. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış. Maske takarken burnumuzu mutlaka kapatmamız, özellikle diğer insanlarla yakın temas halindeyken çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

DOĞRU MASKE KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ

Doğru maske kullanımının hastalıktan korunmada çok etkili olduğunu belirten Ergüney, "Bazı vatandaşlarımız ağız ve burnu tam manasıyla kapatarak kullanılması gereken maskeleri, çene altına, çantalarına, saçlarının üstüne ya da aksesuar gibi el bileklerine dolayabiliyorlar. Koronavirüs enfeksiyonu ise bu tip tedbirsizlikleri seven bir hastalık. Hastalıktan korunmada doğru maske kullanımı büyük faydalar sağlıyor" diye konuştu.