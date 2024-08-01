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Kritik YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan kararları imzaladı!

01.08.2024 15:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı, saat 12.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlamıştı. Toplantı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 23 amiral ve general bir üst rütbeye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Kritik YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan kararları imzaladı!

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 1 saat 20 dakika saat sürdü.

AA-20240801-35291316-35291312-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_BASKANLIGINDAKI_YUKSEK_ASKERI_SURA_TOPLANTISI_SONA_ERDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan toplantıyla ilgili şu açıklamalarda bulunuldu;

2024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında icra edilmiştir.

  1. 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında;
    Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
    a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
    b) Görev süresi uzatılacaklar,
    c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

AA-20240801-35291316-35291313-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_BASKANLIGINDAKI_YUKSEK_ASKERI_SURA_TOPLANTISI_SONA_ERDI

  1. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
    a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
    b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
    c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
    ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
    d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

  2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
    a) K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;
    Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
    b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL,
    Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;
    Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.

Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi http://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı yaş toplantısı
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