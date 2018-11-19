'Kriz' anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte AK Parti seçmeninin yanıtları

CHP, 'ekonomik kriz' anketi yaptırdı. Çıkan sonuçlarda ilk sırada yüzde 54.6 oranla ekonomi, ikinci sırada ise yüzde 13.4 oranla işsizlik geldi. Ankete göre seçmenin yüzde 68’i ekonomiden kaynaklı sorunları Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görüyor. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ankette Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 56.2 olurken, refah düzeyinin kötüleştiğini düşünenlerin oranı da yüzde 63.3 oldu. İş Bankası’nın CHP’deki hisselerinin devredilmesini doğru bulmayanların oranı da yüzde 59.7 oldu. CHP’nin Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar şirketine ekim ayında yaptırdığı ankette ekonomik krize ilişkin çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçları ekonomik krizin yaşanmadığı söyleminin vatandaşta hiçbir karşılığı olmadığını gösterirken, bu söylemin aksine vatandaşın ekonomi kaynaklı pek çok sorun yaşadığını da gözler önüne serdi. 'EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ'



Anket sonuçlarına göre “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtın başında yüzde 54.6 oranıyla ekonomi geldi. Aynı soruya ikinci sırada verilen yanıt ise yüzde 13,4 oranıyla işsizlik oldu. Buna göre ankete katılanların yüzde 68’i ekonomiden kaynaklı sorunları Türkiye’nin en önemli sorunları olarak görüyor.

AK PARTİ SEÇMENİ NE DİYOR?



Anket sonuçlarında Türkiye’nin gidişatı başlığı altında yer alan verilere göre Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 56,2 olurken, ülkenin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 24 oldu. Türkiye’nin ne iyiye ne kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 16.1 olurken, bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 3.7 oldu. AK Parti seçmenleri arasında Türkiye’nin kötüye gittiği yanıtını verenlerin oranı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti. Anket çalışması kapsamında refah düzeyine ilişkin yöneltilen sorulara verilen yanıtta geçim şartlarının kötüleştiğini düşünenlerin oranı yüzde 63.3 oldu. Geçim şartlarının iyileştiğini düşünenlerin oranı yüzde 12,1 olurken, herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.1 olarak gerçekleşti. AK Parti seçmenleri arasında refah seviyesinin düştüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 42.2 oldu. Anket kapsamında “Hükümeti, enflasyonla mücadele kapsamında başarılı buluyor musunuz” sorusu da yöneltilirken, bu soruya verilen yanıtların başında yüzde 45.8 oranıyla “Başarısız buluyorum” geldi. İkinci sırada Yüzde 29.8 oranıyla başarılı bulanlar gelirken, bu soruya fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 oldu.