Kriz aşılmadı! İYİ Parti ve CHP ittifakı bitebilir

CHP ile İYİ Parti arasındaki devam eden işbirliği görüşmelerinde Ankara, Antalya ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinde yaşanan düğümün aşılmasına yönelik iki parti tarafından alternatif önerilerin gündeme getirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda Mansur Yavaş’a İYİ Parti’den Ankara adayı olma teklifinin kabul görmediği belirtilirken, tıkanıklığın aşılmaması durumunda işbirliği görüşmelerinin sonlanabileceği ifade ediliyor. CHP ile İYİ Parti arasında yaklaşık bir aydır devam eden işbirliği yapılmasına yönelik görüşmelerde kritik aşamaya gelindi. Edinilen bilgiye göre, iki parti arasındaki görüşme trafiğinin özellikle geçen haftadan bu yana arttığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın hemen hemen her gün bir araya geldiği vurgulanıyor. 24 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, iki parti arasında sürekli bir iletişimin olduğu, bu kapsamda görüşmelerde gündeme gelen öneri ve tekliflerin hızlı bir şekilde değerlendirildiği belirtiliyor. İki partinin işbirliği konusunda uzlaşıya varması durumunda konunun PM’ye getirilmesi de bekleniyor. Görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle CHP’de bu hafta sonu yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı da 24 Aralık’a ertelendi.

BÜYÜKŞEHİRLERLE SINIRLI CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin kapsamının şimdilik yalnızca büyükşehirlerle sınırlı olduğu ifade ediliyor. İki partinin işbirliği yapması hedeflenen büyükşehir sayısının ise yaklaşık 10 olduğu, karşılıklı iyi niyet adımlarının atılması durumunda bu sayının daha da artabileceği dile getiriliyor. CHP kaynakları gelinen aşamada herhangi bir il belediyesi üzerine görüşme yapılmadığını ifade ediyor. CHP’nin yönetiminde olduğu 6 büyükşehir belediyesine yönelik herhangi bir işbirliği görüşmesinin de masada olmadığı belirtiliyor. ANKARA, ANTALYA VE BALIKESİR MUAMMASI CHP ile İYİ Parti arasında yaklaşık bir aydır yürütülen görüşmelerde bir ilerleme sağlanmasına karşın özellikle üç büyükşehir belediyesinde yaşanan tıkanıklık giderilemedi. Bu kapsamda görüşmelerin Ankara, Antalya ve Balıkesir’de düğümlendiği, tarafların söz konusu üç büyükşehir belediyesi için sürekli olarak alternatif yöntemleri masaya getirdiği belirtiliyor. MANSUR YAVAŞ, İYİ PARTİ'Yİ KABUL ETMEDİ Mansur Yavaş’ın İYİ Parti adayı olarak Ankara’dan aday gösterilmesinin gündeme geldiği, ancak Yavaş’ın bunu reddederek CHP’den aday olmayı talep ettiği belirtildi. Yavaş’ın önceki gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin CHP’den aday olması durumunda yaklaşık 5 puan daha fazla oy aldığına ilişkin bir anketi gösterdiği ifade edildi. Buna karşın Yavaş’ın CHP’den aday gösterilmesi yönündeki teklifin kabul görmediği kaydedildi.