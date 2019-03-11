"Kriz Bölgelerinde AID ve Hekim" konferansı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı doktor Mevlit Yurtseven, "Suriye krizinde baştan beri bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak çalışan doktorlarımız sürekli sahada. Suriye tarafında kurduğumuz sağlık merkezlerimiz özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Yurtseven, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kriz Bölgelerinde AID ve Hekim" konulu konferansta, AID olarak kriz bölgelerine sağlık hizmeti götürdüklerini anlattı.

Tıbbi yardım derneği olarak uluslararası çalışma alanlarından birinin de kriz bölgeleri olduğunu aktaran Yurtseven, şöyle konuştu:

"Krizler coğrafyamızın en önemli sorunlarından biridir. Basit bir kriz bile kısa sürede insani krize dönüşebilmektedir. Bu nedenle krizin yönetilmesi ve çözülmesi için kendi imkanlarımız ölçüsünde her an hazır olmamız gerekiyor. Suriye krizinde baştan beri bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak çalışan doktorlarımız sürekli sahada. Suriye tarafında kurduğumuz sağlık merkezlerimiz özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor."