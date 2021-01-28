Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

Mutasyonlu virüs tehlikesi yüzünden zor günler geçiren ülkede dün bir hastane tamamen karantinaya alınmıştı. Almanya şimdi ise ülkeye büyük çaplı bir giriş yasağı getirmenin eşiğinde.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması amacıyla ülkeye giriş yasağı getirilmesi planlanırken, yasakların İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz’i kapsaması bekleniyor.

Almanya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz ile hava trafiğini durdurmaya harlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkeye giriş kısıtlamaları için şu anda bakanlıklar arasında anlaşmaya varıldığını, ancak detaylı açıklama yapmanın erken olduğunu duyurdu.

Alman medyası da daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyon virüsün görüldüğü İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz gibi ülkelerle hava trafiğinde sert kısıtlamalara gidileceğini, hava veya kara sınırlarının kapatılacağı ülkeler listesine Hollanda ve Danimarka’nın da alınacağını yazdı.