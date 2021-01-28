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Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

28.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

Yoğun önlemlere ve aşılama programının başlamasına rağmen koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta zorlanan Almanya'da tedbirler daha da sıkılaşacak gibi görünüyor.

Mutasyonlu virüs tehlikesi yüzünden zor günler geçiren ülkede dün bir hastane tamamen karantinaya alınmıştı. Almanya şimdi ise ülkeye büyük çaplı bir giriş yasağı getirmenin eşiğinde.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması amacıyla ülkeye giriş yasağı getirilmesi planlanırken, yasakların İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz’i kapsaması bekleniyor.

Almanya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz ile hava trafiğini durdurmaya harlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkeye giriş kısıtlamaları için şu anda bakanlıklar arasında anlaşmaya varıldığını, ancak detaylı açıklama yapmanın erken olduğunu duyurdu.

Alman medyası da daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyon virüsün görüldüğü İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz gibi ülkelerle hava trafiğinde sert kısıtlamalara gidileceğini, hava veya kara sınırlarının kapatılacağı ülkeler listesine Hollanda ve Danimarka’nın da alınacağını yazdı.

Öte yandan Almanya'da, riskli bölge ilan edilen ülkelerden gelen tüm yolculardan ülkeye girişte negatif koronavirüs test sonucunu içeren belge isteniyordu.

Alınan önlemler kapsamında Portekiz de koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü Brezilya ile tüm uçuşları Çarşamba günü durdurmuştu.

Norveç, Cuma gecesi neredeyse tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını açıklarken, Finlandiya ise zorunlu olmayan tüm hava yolculuğunu yasakladı.


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