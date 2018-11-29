Kriz büyüyor: Ankara’da aday çıkarmayan CHP kapatılmalıdır!

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliği arayışı gelecek hafta başında sonuçlanacak. 'Şimdilik' olumsuz bir durum olmadığını söyleyen bir parti yöneticisi, "Sonuç çıkmasa bile sorun çıkmaz. İller kendileri yerel çözümler üretir” dedi. Bir başka CHP'li yönetici ise başkentin İYİ Parti'yle ittifaka karşı: Ankara’da aday çıkarmayan CHP kapatılmalıdır! GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın habaerine göre; CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde işbirliği arayışının gelecek hafta başında sonuçlanması bekleniyor. Teknik çalışmanın tamamlandığı görüşmelerde karar liderlere bırakıldı. Ancak İYİ Parti ile işbirliği CHP içinde tartışma konusu. Özellikle Ankara ile ilgili iddialar büyük tepki topluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesinin ardından işbirliği için başlatılan teknik çalışma tamamlandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yaptığı görüşmelerde iki partinin işbirliği yapması durumunda hangi seçim bölgelerinde kazanılabileceğine dönük teknik bir çalışma yürütüldü. Çalışma tamamlandı ancak karar “siyasi bir karar” olacağı için son söz liderlere bırakıldı. CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları en geç gelecek hafta bir araya gelerek bazı illerde işbirliğine “evet” ya da “hayır” diyecek.

DÜŞÜK PROFİLLİ ADAY YOK! Edinilen bilgiye göre çalışma ittifak değil işbirliği-güç birliği olarak ele alındı. Sınırlı sayıda seçim bölgesinde yapılması planlanan işbirliğinde düşük profilli aday çıkarma gibi bir seçenek masada yer almadı. İşbirliği yapılırsa bu işbirliği bir partinin aday çıkarmaması şeklinde olacak. Bir diğer seçenek ise bazı seçim bölgeleri için ‘yönetim paylaşımı’ olacak. Bu işbirliğinde de belediye başkanı bir partiden, başkan yardımcısı diğer partiden olacak. İlçelerde olası işbirliklerinde ise il yönetimlerinin görüşmeleri belirleyici olacak. İlçelerde işbirliğini iller belirleyecek. İşbirliği görüşmelerinde 24 Haziran seçim sonuçları baz alındı. Ayrıca anketlere bakıldı. Bunun yanı sıra görüşülen illerle ilgili raporlar da dikkate alındı. İŞBİRLİĞİNE TEPKİ: OY CİRO EDİLMEZ Teknik çalışma böyle ve liderler de bu çalışma doğrultusunda bazı illerde işbirliğine “tamam” dese de bunun özellikle CHP kanadında kolay kabul görmesi beklenmiyor. Parti yönetiminde yer alan bazı isimlerin işbirliğine sıcak bakmadığı sır değil. Bunun karara dönüştürülmek istenmesi durumunda ise hem MYK hem de Parti Meclisi’nde sert tartışmaların yaşanabileceği belirtiliyor. Bir parti yöneticisi yerel seçimlerin genel seçimlerden çok farklı olduğuna dikkat çekerek, “Oy ciro edilmez. Masada ittifak hesabı sahada tutmaz. Doğru olan adaylar üzerinden tabanda ittifaktır” yorumunda bulundu.