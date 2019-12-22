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Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 07:55 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM'den geçerken, dün gece yarısı bölgede sıcak dakikalar yaşandı. Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu.

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

General Halife Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. Reuters’ın haberine göre; ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

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TÜRK MÜRETTEBATIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

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Türkiye, BM’nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veriyor. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.

Libya mutabakatı TBMM'de kabul edildiLibya mutabakatı TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye Hafter

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