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Kriz geçirdi, duvara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de seyir halindeyken krize giren epilepsi hastası motosiklet sürücüsü duvara çarptı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de seyir halindeyken krize giren epilepsi hastası motosiklet sürücüsü duvara çarptı. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantanın sahibi olduğu öğrenilen Hamza Şef, motosikletle Şehit Hasan Güreşen alt geçidine girdiği sırada aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan motosiklet, duvara çarparak durdu. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamza Şef, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu tespit edilen Hamza Şef, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden Şef'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, “Kazayı gören yok. Direk kendini duvara vurmuş. Sara hastasıymış. Sarası gelmiş her halde duvara vurmuş kendisini" dedi.

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