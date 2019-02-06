Kriz geçiren yaşlı adama otomobilde yapılan kalp masajı güvenlik kamerasında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama aile sağlığı merkezi doktorlarınca otomobili içinde yapılan kalp masajı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, aracının direksiyonunda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Abdullah Altun'a yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan doktorlar kalp masajı yaptı.

İlk müdahalesi araç içinde gerçekleştirilen Abdullah Altun daha sonra olay yerine gelen ambulansa taşındı.

Doktorların ambulans içinde devam eden müdahalesiyle tekrar kalbi çalışan Altun'un, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

-Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kalp krizi geçiren Abdullah Altun'a doktorların otomobil içindeki müdahalesi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Altun'un otomobilinin aile sağlığı merkezi önünde durdurduğu görülüyor. O esnada yaya geçidinden gelen bir kişi Abdullah Altun'un aracında kalp krizi geçirdiğini fark ederek durumu aile sağlığı merkezine bildiriyor. Merkez doktorları hemen aracın yanına gelerek ilk müdahaleyi burada yapıyor.

