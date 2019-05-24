Kriz geçirten yumruk kan dondurdu! Acımadan böyle vurdu

Biri 36, diğeri 81 yaşındaki iki kadın aldıkları darbe sonrası büyük şok yaşadı.

Görüntülerde birbirini tanımayan iki kadından yaşlı olan, dilenciye para yardımı yaptıktan sonra yoluna devam ediyor.

Bu sırada arkasındaki anne-oğulla yan yana gelen yaşlı kadın ilerlemeye devam ediyor.

Ve ardından kan donduran o olay yaşanıyor!

81 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra ise yürek sızlatan anlar yaşanıyor.

Yumruklanan diğer kadın ise hemcinsinin yere yığılması üzerine donup kalıyor.

Olayla ilgili son durum hakkında herhangi bir bilgi edinilemezken, polis her yerde kadınları yumruklayan saldırganı aramaya devam ediyor.