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Kriz geçirten yumruk kan dondurdu! Acımadan böyle vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Moldova'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Başkent Kişinev'in en işlek caddelerinden birinde yaşanan olayda sarhoş olduğundan şüphelenilen şahıs yolda yürüyen iki kadına yumruk attı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aldığı darbeyle yere yığılan kadının kriz geçirdiği anlar saniye saniye kayda alındı.

Biri 36, diğeri 81 yaşındaki iki kadın aldıkları darbe sonrası büyük şok yaşadı.
Görüntülerde birbirini tanımayan iki kadından yaşlı olan, dilenciye para yardımı yaptıktan sonra yoluna devam ediyor.
Bu sırada arkasındaki anne-oğulla yan yana gelen yaşlı kadın ilerlemeye devam ediyor.
Karşılarına beyaz tişörtlü bir adam çıkıyor.
Beyaz tişörtlü adamın kadınlara yaklaştıkça kollarını kaldırmaya başladığı görülüyor.
Ve ardından kan donduran o olay yaşanıyor!
İki kadının arasından geçen adam, tüm gücüyle yumruk atıyor.
Ardındansa arkasına bile bakmadan yürümeye başlıyor.
Gelen darbeyle büyük şok yaşayan iki kadın savunmasızca adama bakıyor.
Şiddet gören kadınlar göğüslerinde hissettikleri acı nedeniyle hareket edemiyorlar.
Yaşlı kadın şoku üzerinden attıktan sonra merdivene doğru yöneliyor.
81 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra ise yürek sızlatan anlar yaşanıyor.
Demirlere tutunmak isteyen yaşlı kadın kalbine aldığı darbe nedeniyle bir anda yere yığılıyor.
Yumruklanan diğer kadın ise hemcinsinin yere yığılması üzerine donup kalıyor.
Olayla ilgili son durum hakkında herhangi bir bilgi edinilemezken, polis her yerde kadınları yumruklayan saldırganı aramaya devam ediyor.
İşte o korkunç saldırıdan geride kalan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Moldova

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