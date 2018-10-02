“Kriz ortamında en büyük hata kısa vadeye odaklanmak”

İSTANBUL (AA) - Allianz Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, “Kriz ortamında yapılabilecek en büyük hata kısa vadeye odaklanmaktır. Ben kariyerimde bunun çok örneklerini gördüm. Yetenek havuzunu beslemekten vazgeçmek veya çağın teknolojilerine yatırım yapmaya ara vermek… Bunlar çok kötü şeyler. Bunu yapmayalım. Çünkü yıkıcı teknolojilerin dönüştüreceği bir gelecek bizi bekliyor.” dedi Symes, iş ve teknoloji dünyasını bir araya getiren smartcon İstanbul Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı. Burada, Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği çalkantılı dönemden güçlenerek çıkabileceğini ifade eden Symes, “Adına ne dersek diyelim, kriz, çalkantı, resesyon… Bu dönem, kötü dönemler oldukça zordur ama doğru stratejiyle atlatılabilir. Hatta bu dönemden çok daha güçlü çıkabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu. Kendisinin 58 yaşında olduğunu aktaran Symes, 30 yılı aşan iş hayatı boyunca pek çok zor dönemi yaşadığını anlattı. Türkiye ekonomisi paydaşlarının geleceği düşünmekten ve buna göre plan yapmaktan vazgeçmemesi gerektiğini anlatan Symes, şöyle konuştu:

“Bu ay yayınlanan OECD tahminleri 15-20 yılda işlerin ortalama yüzde 14’ünün yüksek otomasyon riski altında olduğuna işaret ediyor. Yani politika yapıcıların, şirketlerin, şirket yöneticilerinin esnek, ileriye dönük ve entegre süreçlere açık olmaları gerekiyor. Yep yeni bir gelecek hepimizi bekliyor. Başka bir örnek üzerinden de düşünmenizi isterim. Bugün size şirketlerinizin en kritik varlığı nedir diye sorsam eminim birçoğunuz data ve müşteri diyeceksiniz. Oysa finansal raporlarınız eski yöntemde sizin fiziki varlıklarınızı, aktiflerinizi gösteriyor. Dolayısıyla ‘gerçek değer nerede’ sorusu son derece önemli.” \ - “Hız ve eylem iki anahtar kelime” Symes, Türkiye’nin dünya coğrafyası içinde yüksek potansiyeliyle öne çıktığını dile getirerek, Türkiye’de uzun yıllar yaşamış yabancı bir dostunun 20 sene önce Türkiye’den ayrılırken, “Büyük potansiyeli olan bir ülkesiniz.Önemli olan yıllar sonra da hala potansiyeli olan bir ülke olarak mı kalacaksınız?” dediğini hatırlattı. Türkiye’nin potansiyelini genç yeteneklerin ortaya çıkarabileceğini anlatan Symes, Türkiye’nin devrimsel bir stratejiye sahip olması gerektiğini kaydetti.

Symes, “Türkiye’de iş yapan yerli ve birçok uluslararası şirketin önemli kriz tecrübesi olmasına rağmen bugün her zamankinden daha dikkatli, akıllı, fedakar ve hızlı olmalıyız. Çünkü dijital dönüşüm, potansiyelimizi kullanmayı yıllarca beklemeye izin vermeyecek kadar dinamik. Nasıl mı? Bence hız ve eylem iki anahtar kelime.” diye konuştu. \ - “Türkiye’den göç edenlerin yarısı genç, yüksek eğitimli ve kentli” Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı göç istatistiklerine göre ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle Türkiye’den göç edenlerin sayısının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 42,5 arttığını belirten Symes, şunları kaydetti: “Maalesef 253 bin 640 Kişiyi yurt dışına gönderdik. Göç eden nüfusun yüzde 42’si 25-34 yaş grubunda. Özetle Türkiye’den göç edenlerin yarısı genç, yüksek eğitimli ve kentli. Biz kalanları oldukça acıtan bir tablo. Oysa bugün harika bir toplantı için buradayız. Yıkıcı teknolojiler ile şekillenen iş dünyasının birçok temsilcisi burada. Salonda müthiş bir dinamizm gördüm. Demek ki her şeye rağmen karamsarlığı dağıtmak için çok güzel nedenlerimiz var. Kriz ortamında yapılabilecek en büyük hata kısa vadeye odaklanmaktır. Ben geçmiş kariyerimde bunun çok örneklerini gördüm. Yetenek havuzunu beslemekten vazgeçmek veya yıkıcı teknolojilere, çağın teknolojilerine yatırım yapmaya ara vermek… Bunlar çok kötü şeyler. Bunu yapmayalım. Çünkü yıkıcı teknolojilerin dönüştüreceği bir gelecek bizi bekliyor. ”