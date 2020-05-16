''Kriz Tecrübesi Corona Sürecinde Türkiye'nin İşine Yarayabilir''

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kıdemli analisti Douglas Winslow, nispeten düşük olan borç seviyelerinin ve mali piyasalardaki çalkantıları atlatma tecrübesinin, Türkiye'nin kredi derecesinin Corona virüsü salgını ve döviz sıkıntısından kaynaklanan zorlanmaya karşı direnmesini sağladığını söyledi.

Reuters haber ajansına röportaj veren Douglas Winslow, “çöp” olarak nitelenen BB seviyesindeki kredi notunun en önemli açığının Türkiye'nin döviz rezervlerinin düşük, dış finansman ihtiyacınınsa yüksek olması olarak tanımladı. Winslow, Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin zayıf olmasının bu sorunları daha da körüklediğini kaydetti.

Kredi derecesi belirlenirken bu zayıf noktaların hesaba katıldığını belirten Winslow'a göre bu derece, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle olması gerektiği noktadan üç kademe daha düşük.

Ancak görünüm, Fitch'in Türkiye’nin durumunu en son değerlendirdiği Şubat ayından bu yana çok değişti.

Corona virüsü pandemisi, Fitch'in 2020'de bundan böyle dinamik büyüme yerine ekonominin en az yüzde 2 oranında daralma beklentisi içine girmesi anlamına geliyor. Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi döviz rezervlerinin erimesine yol açarken aynı zamanda 170 milyar dolarlık döviz cinsinden borcun önümüzdeki 12 ay içinde yeniden yapılandırılmasını da daha da zorlaştırıyor.