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Kriz tırmanıyor! Yunanistan'a çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yunanistan ile gerginlik tırmanıyor. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 17 kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a izin hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz" denildi

Kriz tırmanıyor! Yunanistan'a çok sert tepki

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dimitris Kufodinas

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