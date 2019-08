Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Cebelitarık'tan salındıktan sonra Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmesi beklenen Adrian Darya 1, ABD'nin yaptırım tehditleri üzerine bu limana ulaşamamıştı ve rotasını Mersin'e çevirmişti.

Dün yapılan son açıklamada da, tanker Türk karasularına girdikten sonra rotasını değiştirmişti ve Mersin'e ulaşmayacağı belirtilmişti.

Son olarak ise, tankerin yeniden rota değiştirerek bu sefer de İskenderun limanına doğru ilerlediği öğrenildi.

'Marine Traffic' tarafından yapılan paylaşımda, "Adrian Darya 1 yeni bir rota ekledi: İskenderun limanı" ifadeleri kullanıldı.

