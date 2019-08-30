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Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Cebelitarık'tan ayrılmasının ardından Türk karasularına girdikten sonra rota değiştiren 'Adrian Darya 1' gemisinin yeniden rota değiştirerek bu sefer İskenderun limanına doğru ilerlediği iddia edildi.

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Cebelitarık'tan salındıktan sonra Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmesi beklenen Adrian Darya 1, ABD'nin yaptırım tehditleri üzerine bu limana ulaşamamıştı ve rotasını Mersin'e çevirmişti.

Dün yapılan son açıklamada da, tanker Türk karasularına girdikten sonra rotasını değiştirmişti ve Mersin'e ulaşmayacağı belirtilmişti.

Son olarak ise, tankerin yeniden rota değiştirerek bu sefer de İskenderun limanına doğru ilerlediği öğrenildi.

'Marine Traffic' tarafından yapılan paylaşımda, "Adrian Darya 1 yeni bir rota ekledi: İskenderun limanı" ifadeleri kullanıldı.

10 GÜN İÇERİSİNDE ÜÇ DEFA ROTA DEĞİŞTİRDİ

Tanker tarafından ilan edilen bu yeni rotaya göre Adrian Darya 1, 10 gün içerisinde 3 defa rota değiştirmiş oldu.

2 milyon varil petrol taşıyan tanker, 5 hafta boyunca Cebelitarık'ta tutulmuştu.

İran ise, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen tankerin satıldığını ve nereye gideceğinin 'yeni sahibi tarafından belirleneceğini' söylemişti.

ABD ise, İran'ın satış açıklamasına rağmen tankerin 'terör örgütü' olarak gördüğü İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye gemi Kriz

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