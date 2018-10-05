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Kriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

En son Türkiye'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne giden ancak daha sonra haber alınamayan Washington Post'ta çalışan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın gazetedeki köşesi boş çıktı.

Kriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisinin, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinde kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bilgilerinin olmadığını, konuyu araştırdıklarını söylediği belirtildi.

Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti. Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçisinin konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilmişti.

NTV'nin haberine göre Suudi Büyükelçi bakanlıktaki görüşmede Kaşıkçı ile ilgili bilgilerinin olmadığını ve konuyu araştırdıklarını söyledi.

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Evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu hala bilinmiyor.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hala konsolosluk binasında" derken, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edildi. Habertürk'ün ulaştığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsololuğu'ndan yetkililer, konsolosluğun konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili daha fazla bilgi arayışında olduklarını belirtirken, Washington Post gazetesi Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili 'çok endişeli' olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

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Türkiye Sudi Arabistan büyükelçilik Washington Post Cemal Kaşıkçı Kayıp Gazeteci

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