HABER

Kriz yaratan saldırının görüntüleri yayınlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine bu ay silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırının görüntüleri yayınlandı.

Kriz yaratan saldırının görüntüleri yayınlandı!

ABD’li CBS News televizyonu, Saudi Aramco’ya ait iki petrol tesisine yapılan saldırının görüntülerini yayınladı.

Videoda patlayıcıların petrol haznelerine çarpması sonucunda tesisin alev aldığı anlat görülüyor.

SAUDİ ARAMCO SALDIRISI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, daha sonra savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajıErdoğan'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajı
Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı!Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saudi Aramco saldırı YAYINLAMA insansız hava aracı

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı!

Eski Cumhurbaşkanı Chirac böyle uğurlandı!

Eski Cumhurbaşkanı Chirac böyle uğurlandı!

KKTC Başbakanı: Tatar oğlu Tatar’ım herkese kafa tutarım

KKTC Başbakanı Tatar: "Tatar oğlu Tatar’ım herkese kafa tutarım"

Husiler 350 mahkumu serbest bırakacak

Husiler 350 mahkumu serbest bırakacak

Son dakika: Somali'de ABD üssüne bombalı saldırı!

Dünya şokta! ABD üssüne bombalı saldırı

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.