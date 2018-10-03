'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Denizli’de dün kriz ile ilgili açıklama yapan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyinin şirketinin konkordato istediği ortaya çıktı.

Yerel Denizli24 Haber’in aktardığına göre döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ardından ortaya çıkan ortamda Denizlili tekstil şirketlerinin kendini koruma çalışmaları devam ediyor.

Şirketler bu kapsamda kendini koruma adına konkordato ilan ediyor.

Konkordato ilan eden şirketler kervanına Aslan Tekstil sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyi İsmail Aslan da eklendi. Ök, dün yaptığı yazılı açıklamada Eylül ayında açıklanan tarihi ihracat rekorunun, her fırsatta IMF'yi gündeme getiren fırsatçılara en güzel cevap olduğunu diyerek “kriz yok” demişti.

