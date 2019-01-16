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"Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

"Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim I&II ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri" toplantısı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği mali desteği Alman Kalkınma Bankası (KFW) ve Dünya Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim I&II ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri" Bostancı'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatih Mehmet Oruç, 2018 verilerine göre Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin konuk edildiğini belirterek, bu sayının 1,1 milyonunun eğitim çağında olduğunu anlattı.

Bu çocukların hem güvenli bir geleceğe kavuşmaları hem de çevresel ve sosyal risklerden arındırılmaları için eğitim sistemine entegrasyonlarının şart olduğunu belirten Oruç, "Bakanlık olarak 1 milyon 100 bin çocuğumuzun 600 binini eğitim sistemimize entegre ettik. AB imkanları ile sağlanan 475 milyon avroluk kaynakla 220 adet okul yapıyoruz. Ana hedefimiz eğitim alt yapısında oluşan bu baskıyı azaltmak. Okullarımızı sadece Suriyeli öğrencilerimiz için yapmıyoruz. Bu coğrafyada hayatı bizimle paylaşan tüm çocuklarımız bu okullardan faydalanacak." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da proje kapsamında yapılacak 220 okuldan 25'inin İstanbul'da inşa edileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yeni yapılacak okullarla 600 derslik ve 24 bin öğrenciye ulaşan bir kapasiteye ulaşacağız. İstanbul, bir şehir nüfusu kadar öğrenci barındıran bir şehir. Özel okullarla birlikte yaklaşık 3 milyon öğrencimiz var. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon Suriyeli barındırıyoruz, Bunların 150 bini eğitim çağında ve 90 binini eğitime entegre ettik. Daha 60 bin çocuk entegre edilecek. Bu projeyle sınıf mevcutlarımızı azaltacağımız gibi eğitimin de kalitesini yükselteceğiz."

Toplantıya, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tüysüz ile Dünya Bankası yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.

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