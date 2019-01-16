İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği mali desteği Alman Kalkınma Bankası (KFW) ve Dünya Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim I&II ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri" Bostancı'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatih Mehmet Oruç, 2018 verilerine göre Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin konuk edildiğini belirterek, bu sayının 1,1 milyonunun eğitim çağında olduğunu anlattı.

Bu çocukların hem güvenli bir geleceğe kavuşmaları hem de çevresel ve sosyal risklerden arındırılmaları için eğitim sistemine entegrasyonlarının şart olduğunu belirten Oruç, "Bakanlık olarak 1 milyon 100 bin çocuğumuzun 600 binini eğitim sistemimize entegre ettik. AB imkanları ile sağlanan 475 milyon avroluk kaynakla 220 adet okul yapıyoruz. Ana hedefimiz eğitim alt yapısında oluşan bu baskıyı azaltmak. Okullarımızı sadece Suriyeli öğrencilerimiz için yapmıyoruz. Bu coğrafyada hayatı bizimle paylaşan tüm çocuklarımız bu okullardan faydalanacak." diye konuştu.