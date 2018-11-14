HABER

"Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç: "Suriyelilerin yüzde 95'inin yaşadığı 19 ilimizde 220 okul inşa etmeyi planlıyoruz"

MARDİN (AA) - "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim" projesi kapsamında Türkiye genelinde 220 okul yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin, Avrupa Birliği mali desteği ile yürütüldüğünü söyledi.

Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardan yaklaşık 3,4 milyonun Türkiye'ye geldiğini, bunlardan 1 milyon 100 bininin eğitim çağında olduğunu aktaran Oruç, bu çocukların eğitime kazandırılması için proje hazırladıklarını aktardı.

Avrupa Birliği'nden sağlanan fonlar kapmasında 475 milyon Avro tutarında yatırım yapılacağını işaret eden Oruç, "Suriyelilerin yüzde 95'inin yaşadığı 19 ilimizde 220 okul inşa etmeyi planlıyoruz. 5 bin 200 civarında derslik ve 160 bin öğrencilik ek kapasite oluşturacağız." dedi.

Oruç, Mardin'de 6 okulun inşa edileceğini vurgulayarak, 2019 yılı sonu itibariyle bu okulların hizmete açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Mardin'de geçici eğitim merkezlerinin, 2016 yılında kapatılarak yaklaşık 564 okulda eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Sarı, Mardin'deki çocukların Kürtçe ve Arapça bilmesinin Suriyeli çocuklarla entegrasyonun çok kısa sürede sağlanmasına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Toplantıya, Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, Alman Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Julide Oğuz, Avrupa Birliği Delegasyonundan İlhan Gültekin, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Orhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılarOrhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılar
TBMM yakınında kalp krizi geçiren MHP Kulu İlçe Başkanı hayatını kaybettiTBMM yakınında kalp krizi geçiren MHP Kulu İlçe Başkanı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim mardin

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.