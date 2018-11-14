"Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" projesi

MARDİN (AA) - "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim" projesi kapsamında Türkiye genelinde 220 okul yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin, Avrupa Birliği mali desteği ile yürütüldüğünü söyledi.

Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardan yaklaşık 3,4 milyonun Türkiye'ye geldiğini, bunlardan 1 milyon 100 bininin eğitim çağında olduğunu aktaran Oruç, bu çocukların eğitime kazandırılması için proje hazırladıklarını aktardı.

Avrupa Birliği'nden sağlanan fonlar kapmasında 475 milyon Avro tutarında yatırım yapılacağını işaret eden Oruç, "Suriyelilerin yüzde 95'inin yaşadığı 19 ilimizde 220 okul inşa etmeyi planlıyoruz. 5 bin 200 civarında derslik ve 160 bin öğrencilik ek kapasite oluşturacağız." dedi.

Oruç, Mardin'de 6 okulun inşa edileceğini vurgulayarak, 2019 yılı sonu itibariyle bu okulların hizmete açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Mardin'de geçici eğitim merkezlerinin, 2016 yılında kapatılarak yaklaşık 564 okulda eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Sarı, Mardin'deki çocukların Kürtçe ve Arapça bilmesinin Suriyeli çocuklarla entegrasyonun çok kısa sürede sağlanmasına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Toplantıya, Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, Alman Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Julide Oğuz, Avrupa Birliği Delegasyonundan İlhan Gültekin, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

