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Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

21.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

Cyberpunk 2077 için tartışmalar mahkemeye taşınabilir. Son gelen bir habere göre, bazı yatırımcılar Cyberpunk 2077'nin arkasındaki isim CD Projekt RED'e toplu dava açmaya hazırlanıyor.

Cyberpunk 2077 çıkış yaptığı günden beri oyun dünyasının gündeminde yer alıyor. Fakat bunun en büyük nedeni oyunun yaşattığı deneyim değil. Oyuncular daha çok, oyunda karşılaştıkları hatalardan ve performans sorunlarından dolayı Cyberpunk 2077 hakkında konuşuyor. Durum öylesi bir hale evrildi ki Sony oyunu ikinci bir duyuruya kadar PlayStation Store'dan kaldırdı ve para iadesi yapma yoluna gitti. Xbox tarafı da aynı şekilde para iadelerini kabul etmeye başladı. CD Projekt RED oyunun daha iyi performans gösterebilmesi için de 3 büyük güncellemenin sözünü verdi. Ancak bu sözler, bazı CDPR yatırımcıları için yeterli olmamış olabilir.

CD PROJEKT RED POTANSİYEL DAVALARLA KARŞI KARŞIYA

PCGamer'ın haberine göre, bazı CD Projekt RED yatırımcıları, oyun yapımcısı firmaya toplu dava açmak için hazırlık yapıyor. Habere göre Polonya'nın başkenti Varşova'daki bazı avukatlar ve yatırımcılar, analiz yaparak CD Projekt RED'e dava açmak için hazırlanıyor. Bu yatırımcılardan biri olduğunu söyleyen ve aynı zamanda avukatlık yaptığı belirtilen Polonyalı Mikolaj Orzechowski, paylaştığı bir gönderi ile bir hukuk firması ile dava için analizler yaptığını söylüyor.

Cyberpunk 2077 dava

Cyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandıCyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandı

GEREKÇESİ MALİ FAYDA İÇİN YANLIŞ BEYAN

CD Projekt RED'e Ceza Kanunu'nun 286. Maddesi'ne göre ''mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma'' gerekçesiyle dava açılması bekleniyor. Bakalım bu dava gerçek olacak mı, olacaksa CD Projekt RED tarafında işler ne kadar değişecek?

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