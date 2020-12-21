Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

Cyberpunk 2077 çıkış yaptığı günden beri oyun dünyasının gündeminde yer alıyor. Fakat bunun en büyük nedeni oyunun yaşattığı deneyim değil. Oyuncular daha çok, oyunda karşılaştıkları hatalardan ve performans sorunlarından dolayı Cyberpunk 2077 hakkında konuşuyor. Durum öylesi bir hale evrildi ki Sony oyunu ikinci bir duyuruya kadar PlayStation Store'dan kaldırdı ve para iadesi yapma yoluna gitti. Xbox tarafı da aynı şekilde para iadelerini kabul etmeye başladı. CD Projekt RED oyunun daha iyi performans gösterebilmesi için de 3 büyük güncellemenin sözünü verdi. Ancak bu sözler, bazı CDPR yatırımcıları için yeterli olmamış olabilir.

CD PROJEKT RED POTANSİYEL DAVALARLA KARŞI KARŞIYA

PCGamer'ın haberine göre, bazı CD Projekt RED yatırımcıları, oyun yapımcısı firmaya toplu dava açmak için hazırlık yapıyor. Habere göre Polonya'nın başkenti Varşova'daki bazı avukatlar ve yatırımcılar, analiz yaparak CD Projekt RED'e dava açmak için hazırlanıyor. Bu yatırımcılardan biri olduğunu söyleyen ve aynı zamanda avukatlık yaptığı belirtilen Polonyalı Mikolaj Orzechowski, paylaştığı bir gönderi ile bir hukuk firması ile dava için analizler yaptığını söylüyor.