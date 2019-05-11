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Krizden sonra kalp hücrelerini canlandıran gen tedavisi geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Krizden sonra kalp hücrelerini canlandıran gen tedavisi geliştirildi

Bilim adamları, kalp krizinden sonra kalp hücrelerini yeniden canlanmaya teşvik eden gen tedavisi yöntemi buldu.

Science Daily'nin haberine göre, İngiltere'de King's College Üniversitesinde görevli bilim adamlarının geliştirdiği tedavi yöntemi, domuzlar üzerinde denendi.

Kalp krizi, bir diğer deyişle miyokard enfarktüsü geçiren domuzların kalbine microRNA-199 adı verilen küçük bir genetik maddeyi iletti.

Gen tedavisi uygulanan domuzların kalplerinde, krizin neden olduğu kardiyak işlevsizliğin bir ay sonrasında neredeyse tamamen iyileştiği gözlendi.

Tedavi ekibinin lideri Profesör Mauro Giacca, "Bu alan için çok heyecan verici bir an. Kök hücre kullanarak kalbi yeniden canlandırmaya yönelik birçok başarısız girişimden sonra ilk kez büyük bir hayvanda gerçek kardiyak iyileşmeyi görüyoruz." dedi.

Giacca, klinik çalışmalara geçilmeden önce tedavi konusunda biraz daha araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

Kalp krizi, kişinin kalbinde skar oluşumu nedeniyle kalıcı yapısal hasara yol açıyor ve bu hasar gelecekte kalp yetmezliğine yol açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gen tedavisi kalp krizi

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