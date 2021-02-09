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  4. ‘Krize girdim’ deyip durdurduğu otomobillere binen genç kadın sürücülerin kabusu oldu

‘Krize girdim’ deyip durdurduğu otomobillere binen genç kadın sürücülerin kabusu oldu

09.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ‘krize girdim’ yalanıyla durdurduğu otomobillere binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasp eden kadın ve ona gözcülük yapan erkek şüpheli, polisin kovalamacı sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da ‘krize girdim’ yalanıyla durdurduğu otomobillere binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasp eden kadın ve ona gözcülük yapan erkek şüpheli, polisin kovalamacı sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ö. ismindeki genç bir kadın, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde giden R.A. ve daha sonra diğer sürücü V.V.’yi ‘krize girdim’ diyerek durdurdu ve ardından otomobillerine bindi. Sürücülerin verdiği 5’er TL’yi yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak sürücülerden daha fazla para vermelerini söyledi. Sürücüler üzerlerindeki paraları genç kadına verirken, Z.Ö.’nün erkek arkadaşı G.G. de genç kadına gözcülük yaptı. İki sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldiklerinde şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Z.Ö. ve G.G. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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