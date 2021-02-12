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‘Krize girdim’ deyip sürücülerin kabusu olan sevgililer tutuklandı

12.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ‘krize girdim’ yalanıyla durdurduğu otomobillere binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasp eden kadın ve ona gözcülük yapan erkek arkadaşı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, 9 Şubat Salı günü 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da ‘krize girdim’ yalanıyla durdurduğu otomobillere binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasp eden kadın ve ona gözcülük yapan erkek arkadaşı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 9 Şubat Salı günü 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeliha Ö. ismindeki genç bir kadın, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde giden R.A. ve daha sonra diğer sürücü V.V.’yi ‘krize girdim’ diyerek durdurdu ve ardından otomobillerine bindi. Sürücülerin verdiği 5’er TL’yi yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak sürücülerden daha fazla para vermelerini söyledi. Sürücüler üzerlerindeki paraları genç kadına verirken, Z.Ö.’nün erkek arkadaşı Gürsel G. de genç kadına gözcülük yaptı. İki sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldiklerinde şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçen iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren sevgililer, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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