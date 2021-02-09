‘Krize girdim’ yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'nde meydana geldi.

SÜRÜCÜLERDEN BIÇAK ZORUYLA PARA ALDILAR

Otomobiliyle seyir halinde olan R.A. ile V.V.'yi ayrı ayrı saatlerde 'krize girdim' yalanı ile durduran Z.Ö., kendilerinden para istedi. Verilen 5’er lirayı yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çekerek, iki sürücüden daha fazla para vermelerini istedi. Z.Ö. sürücülerin üzerinde bulunan parayı alırken erkek arkadaşı G.G. de gözcülük yaptı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Gasp olayı, iki sürücünün polise şikâyet etmesi ile ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Z.Ö. ile erkek arkadaşı G.G.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)



