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Krize Trump da dahil oldu! Sürpriz hamle: İptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 19:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi nedeniyle G-20 zirvesinde Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etti. Trump'ın bu kararının ardından Rusya'dan da yanıt geldi. 'İptal' kararını sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

Krize Trump da dahil oldu! Sürpriz hamle: İptal etti

Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

RUSYA'DAN YANIT

Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

'İptal' kararını sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD putin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bn ukraynayı desdekliyorum , ukrainadan göç dalgası gelsin hemde akın akın.
erdoğanda trump ile görüşmesini iptal etsin
Ulann nasil bir ulke yaa Manukyan halt yemiş yaninizda
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