Krize Yenik Düşen Çikolata Fabrikası İşçileri Greve Başladı

Gaziantep’te yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanan çikolata fabrikası işçileri maaşlarını ve haklarını alamadıkları için greve başladı.

Gaziantep Başpınar 3’üncü Organize Bölgesi’nde bulunan 24 yıllık çikolata fabrikası ekonomik kriz nedeniyle makinaları durdurma kararı aldı. Daha önce 250 işçi ile çalışan fabrika son 1 yıl içinde işçi sayısını 100’e düşürdü. 2019 yılında ise işçilerine maaş ödeyemeyen fabrika yöneticileri 2 hafta önce de üretimi durdurma kararı alıca yaklaşık 100 personel işsiz kaldı.

Fabrika çalışanları 3 aydır maaş alamamanın yanı sıra bir de işsiz kalınca çalıştıkları fabrikanın önünde grev kararı aldı. Haklarını alıncaya kadar grev kararlarından vazgeçmeyeceklerini belirten fabrika işçileri, yerde serdikleri halı parçaları üzerinde nasıl geçineceklerini ve yeniden nasıl bir iş bulacaklarını düşündüklerini anlattı.

“Sadaka istemiyoruz, hukuk ne diyorsa onu istiyoruz’’

Fabrika işçilerinden İsmail Akdoğan, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada yaklaşık 19 yıldır aynı fabrikada çalıştığını belirterek, “Son bir yıldır ekonomik kriz ya da yanlış yatırımlardan dolayı mı tam olarak bilmiyoruz ama maaşlarımız gecikmeye başladı. Son 1 aydır da fabrikada makinalar durdu, yıllık izni olanlar izne gönderildi, olmayanlar ise ücretsiz izne gönderildi. Mağdur ve perişan olduk, çünkü şu anda hiç birimiz çalışmıyoruz ve bazılarımızın evine götürecek cebinde 3 kuruş parası bile yok. Patronlarla görüştük, bir iki hafta içinde Ocak ayı maaşımızı ödeyebileceklerini, tazminatlarımızı ise Mayıs ayında ancak ödemeye başlayacaklarını söylediler. Biz her şeyden önce bu fabrikanın çalışmasından yanayız. Bölgede en çok üretim yapan bir firmaydı burası, işimiz gayet iyiydi ama son bir yılda böyle kötü oldu. Antep gibi sanayisi güçlü olan bir yerde böyle bir işsizliğin olması bizi şaşırtıyor. Biz işçiler olarak burada kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımız olan ne ise, hukuk ne diyorsa onu istiyoruz’’ dedi.