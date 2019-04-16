"Krizin çözümü için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih, ülkesinin krizden çıkması için ordunun tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirterek, geçiş dönemine ilişkin başka adımların atılabileceği mesajını verdi.

Genelkurmay Başkanı Salih, Libya sınırındaki bir askeri üsse yaptığı ziyaret sırasında ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonraki geçiş dönemine işaret eden Salih, "Ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Zaman tükeniyor ve Cezayir daha fazla ertelemeyi kaldıramaz. İlk adım tamamlandı ve arzulanan hedeflere ulaşılması için devletin kurumlarının işleyişini engellemeyecek başka adımlar atılacak." dedi.

Ülkede bu hafta sekizinci kez sokağa inen kitleleri sabretmeye çağıran Salih, geçiş döneminin başlangıcının "ince ve hassas" olduğunu belirtti.

Cezayirlileri gösteriler sırasında korumayı ordunun birinci vazifesi sayan Salih, göstericileri "şiddete başvurmamaları ve kamu malına zarar vermemeleri" yönünde uyardı.