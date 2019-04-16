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"Krizin çözümü için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih: - "Ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" - "İlk adım tamamlandı ve arzulanan hedeflere ulaşılması için devletin kurumlarının işleyişini engellemeyecek başka adımlar atılacak"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih, ülkesinin krizden çıkması için ordunun tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirterek, geçiş dönemine ilişkin başka adımların atılabileceği mesajını verdi.

Genelkurmay Başkanı Salih, Libya sınırındaki bir askeri üsse yaptığı ziyaret sırasında ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonraki geçiş dönemine işaret eden Salih, "Ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Zaman tükeniyor ve Cezayir daha fazla ertelemeyi kaldıramaz. İlk adım tamamlandı ve arzulanan hedeflere ulaşılması için devletin kurumlarının işleyişini engellemeyecek başka adımlar atılacak." dedi.

Ülkede bu hafta sekizinci kez sokağa inen kitleleri sabretmeye çağıran Salih, geçiş döneminin başlangıcının "ince ve hassas" olduğunu belirtti.

Cezayirlileri gösteriler sırasında korumayı ordunun birinci vazifesi sayan Salih, göstericileri "şiddete başvurmamaları ve kamu malına zarar vermemeleri" yönünde uyardı.

- Eski İstihbarat Başkanı'na uyarı

Salih ayrıca, Cezayir'de 25 yıl İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra 2015'te görevden alınan Muhammed Medyen'i açık şekilde konuşmasında hedef aldı.

Halk arasında General Tevfik adıyla bilinen eski İstihbarat Başkanı'nı çözümleri sekteye uğratmakla suçlayan Salih, "Bu şahsın, halkın iradesine karşı durumu alevlendirmek için şüpheli kimselerle görüştüğünü tespit ettik. Bu şahsı bir kez daha uyarıyorum, eğer bu tür eylemlere devam ederse hakkında yasal süreç başlayacaktır." diye konuştu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istedi.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Göstericilerin görevden ayrılmasını istediği "üç B"den Anayasa Konseyi Başkanı Tayyip Bilayz, protestolar üzerine bugün istifa etmişti.

- Cezayir derin devletinin karanlık ismi Tevfik

Buteflika, 1970'lerden bu yana siyasetin dizaynında orduyla el ele çalışan eski İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkanı General Tevfik'i 2015 yılında mevcut Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ile iş birliği halinde görevden almıştı.

Cezayir istihbaratını 1990'dan beri yöneten General Tevfik ve adamlarını tasfiye edip iç, dış ve teknik istihbaratın bir araya getirildiği "İzleme ve Güvenlik Dairesi"nin başına Beşir Tartag'ı getiren Buteflika, bu birimi kendisine bağlamıştı.

Tevfik'in tasfiyesi o dönemde Cezayir derin devletinde Buteflika sonrası dönem için ön hesaplaşma şeklinde tanımlanmıştı.

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