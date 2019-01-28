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Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 1996 yılında Yunanistan ile yaşanan krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim.

Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 1996 yılında Yunanistan ile yaşanan krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim. Türk savaş gemileri ile sahil güvenlik botları bölgede nöbet tutarken komşu Yunanistan ile şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.
Gümüşlük Mahallesi açıklarında 28 Ocak 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıl dönümünde, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botunun Kardak Kayalıkları civarına geldiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede görülmedi. Deniz kuvvetlerine bağlı firkateynlerden biri Çatal Ada yanında beklerken, diğeri Çavuş Adası yanında nöbete başladı. Sahil Güvenlik botunun ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.
Öte yandan Türk ve Yunan balıkçıların, kendi karasularında avlandığı görüldü.
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Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakimKrizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakimKrizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakimKrizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

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