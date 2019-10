Krizlerin tanıdık yüzü: Yalan haber

Tarihte tragedyanın yaratıcısı olarak kabul edilen Eshilos'a atfedilen bu sözler, söylendikten yaklaşık 2500 yıl sonra Suriye'de yeniden doğrulanıyor. Suriye'deki savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sahada yaşanan hemen her kırılma noktasına, sosyal medyada hızla yayılan yalan haberler, dezenformasyon niteliği taşıyan paylaşımlar ve gerçeklerinin yanı sıra sahte vahşet görüntüleri de eşlik etmişti.

Amerikan televizyon kanalı ABC News, 2017'de bir silah tanıtımı sırasında çekilen görüntüleri "Türk ordusu, kuzey Suriye'yi bombalıyor” başlığıyla haberleştirdiği için özür dilerken Türkiye'den özel bir televizyon kanalının muhabirinin çatışma alanındaymış gibi yaparak sunduğu haberin görüntüleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

“Her yanlış bilgi verene manipülatör demek doğru değil”

teyit.org'dan Gülin Çavuş'a göre kriz zamanlarında yanlış bilgilerin ve görüntülerin yaygınlaşma hızı artsa da bunun her zaman kötü niyetle yapıldığını söylemek mümkün değil.

Çavuş, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Her taraftan bir yanlış bilgi akışı var. ABC News gibi bir kurum da bunu yapabiliyor. Bu çok kötü niyetli olmak zorunda değil. Haber kuruluşları bazen doğrulama yapamadıkları, buna zaman ayırmadıkları için bu yanlış bilgi tuzağına düşebiliyorlar. Her yanlış bilgi verene manipülatör demek de doğru değil. İnsanlar bu kriz anlarında duygudaşlık yaşamak istiyorlar, bir şeye tepki göstermek istiyorlar. Her zaman herkes kötü niyetle yapıyor diyemeyiz, buna inanıyor olabilirler” sözleriyle durumu özetliyor.